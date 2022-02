Sergio Rico intéresse la Lazio qui va perdre son gardien titulaire Thomas Strakosha à la fin de la saison.

Barré depuis son arrivée au PSG par Keylor Navas et maintenant pas le Costaricien et Gianluigi Donnarumma, Segio Rico est actuellement prêté à Majorque jusqu’à la fin de la saison. Le portier espagnol retrouve enfin du temps de jeu avec le promu en Liga, il vient d’ailleurs de disputer les trois derniers matchs de championnat en tant que titulaire. Mais l’été prochain Rico va revenir à Paris et il ne devrait toujours pas être utilisé.

L’Espagnol pourrait alors rebondir à la Lazio selon les informations de la Gazzetta Dello Sport et de RMC SPort. Le club romain s’intéresse au portier de 28 ans pour remplacer Thomas Strakosha qui arrive en fin de contrat et va quitter la capitale italienne l’été prochain. Des discussions vont être engagées prochainement entre le PSG et l’entourage du joueur mais Paris serait vendeur, indique que le média français.