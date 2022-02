Ce jeudi soir, l’OM fera son entrée en lice en Conférence League face à Qarabag, suite à un parcours décevant en Europa League. Découvrez la composition probable annoncée avec un turnover envisagé par Sampaoli, à commencer par la titularisation de Steve Mandanda.

Bien que l’équipe Kazakh semble à la portée de l’OM, Jorge Sampaoli ne compte pas sous-estimer cet adversaire » L’objectif est de les connaître physiquement, connaître la compétition. Cela me permettra de connaître des joueurs que je n’ai jamais affrontés. Qarabag est l’une des équipes qui a le plus de possession. Il faudra impliquer tout le monde et gagner « , a déclaré l’entraineur marseillais en conférence de presse ce mercredi. Toutefois, l’OM devrait se présenter avec un onze bien différent de celui qui a affronté Metz dimanche dernier. Voici la composition probable selon Footsur7 :



Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : P. Lirola, W. Saliba, D. Caleta-Car, S. Kolasinac

Milieux de terrain : Gerson, P. Gueye, M. Guendouzi

Attaquants : D. Payet, A. Milik, A. Harit