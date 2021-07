Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes est plus qu’un coéquipier pour Neymar. Les deux hommes s’apprécient et Paredes a même révélé une petite anecdote sur la star du PSG.

Interviewé par « Olé », il a raconté une petite anecdote sur leur relation et notamment la phobie de la star de la Seleçao. « Il avait mis dans une histoire sur Instagram qu’il avait très peur des serpents. Dès que j’ai vu l’histoire, j’étais avec ma femme et j’ai commencé à chercher un site pour acheter un faux serpent. Je suis arrivé tôt au club et je l’ai mis à sa place. Quand il a vu le serpent, il a eu une peur terrible. Il a commencé à insulter tout le monde, » a ainsi expliqué l’ancien joueur de l’AS Roma.