Ironie du sort, alors que les relations sont au plus mal entre la LFP et Canal +, l’ancien journaliste sportif de la chaîne Karl Olive, aujourd’hui maire de Poissy, fait son entrée au conseil d’administration à la place de Michel Denisot… un autre ancien de la chaîne !

Réunie ce 5 juillet 2021, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection et la désignation de nouveaux membres du Conseil d’Administration de la LFP suite à la publication des nouveaux statuts de la LFP au Journal Officiel du 29 mai 2021.

Laurent Nicollin et Christian Leca siègent au Conseil d’Administration de la LFP respectivement en tant que président et vice-président de Foot Unis, nouvelle organisation représentative des clubs de football professionnel née de la fusion entre Première Ligue et l’UCPF.

Jean-Michel Aulas est désigné représentant de la FFF au Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale a élu Bernard Caïazzo (AS Saint-Etienne) parmi les représentants des clubs de Ligue 1 Uber Eats en remplacement de Laurent Nicollin.

L’Assemblée Générale a élu Max Marty (Grenoble Foot 38) parmi les représentants des clubs de Ligue 2 BKT en remplacement de Francis Graille.

L’Assemblée Générale a élu Karl Olive en tant que membre du collège des indépendants en remplacement de Michel Denisot. Précisons que Karl Olive est aussi le frère de Brigitte Henriques, la nouvelle présidente du CNOSF.