🔴[Comité Olympique]

Ancienne footballeuse internationale et vice-présidente de la @FFF , Brigitte Henriques originaire du Val d’Oise 95, a été élue, ce mardi, à la présidence du CNOSF. J. Sandjak et l’ensemble de son Comité lui a adressé ses plus chaleureuses salutations 👏👏 pic.twitter.com/2RvLeKX0LQ