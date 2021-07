Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, coéquipiers en équipe de France et au FC Barcelone, n’hésitent pas à exposer leur amitié sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, leurs rigolades se sont retrouvées au centre d’une énorme polémique. Les deux joueurs ont en effet été accusés de racisme anti-asiatique, en rapport à une vidéo de 2019, où les deux hommes se moquent de techniciens asiatiques dans un hôtel lors d’une tournée au Japon. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé se sont défendus.

« Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n’importe où sur la planète, j’aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m’arrive d’utiliser ce genre d’expressions en privé, avec des amis, et ce peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique. Je conçois qu’elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses », s’est exprimé Ousmane Dembélé.

« Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais », a écrit Antoine Griezmann.