Dans une interview accordée à Eleven Sports, Nuno Mendes, latéral gauche du Paris Saint-Germain, a évoque sin début de saison avec le club de la capitale. Si le portugais de 19 préfère jouer dans une défense à 3, il estime s’être bien adapté au système de Mauricio Pochettino.

Nuno Mendes est la révélation du début de saison du Paris Saint-Germain. Le latéral gauche, qui a rejoint le club de la capitale sous la forme d’un prêt payant de sept millions d’euros et d’une option d’achat d’environ 40 millions d’euros, a joué 23 matchs toutes compétitions confondues pour deux passes décisives.

Dans une interview accordée à Eleven Sport, le Portugais a confié sa préférence d’évoluer au poste de piston gauche même s’il estime s’être bien adapté à la défense à 4 mise en place par Mauricio Pochettino: « Avant de venir ici, je jouais toujours à 5, à 3 défenseurs avec le Sporting. Cela faisait plus d’un an, j’y étais habitué. Nous avions une coordination incroyable. Cela a été difficile pour moi de changer de logiciel complètement. En sélection, nous jouions à 4 mais c’était de temps en temps. Mais, on n’est pas toujours en sélection. Cela a été difficile pour moi de changer, mais je pense que je me suis bien adapté. Avant de rejoindre l’équipe première du Sporting je jouais déjà à 4 alors je n’ai pas de problème. Pour moi, il n’y a pas de différence de jouer à 4 ou à 5. Je n’ai pas de préférence. À 5 j’ai plus de liberté devant. Je ne veux pas dire qu’à 4 je n’en ai pas mais bien sûr il faut davantage attention. »