C’est d’ailleurs le FC Lorient qui a approché le gardien numéro 2 de l’OM et Loïc Féry confirme les discussions. « On aurait bien aimé, aussi, quelqu’un de grande expérience. On a essayé Steve Mandanda et Laurent Koscielny, mais ça n’a pas pu se faire. Il a ensuite précisé qu’il s’agissait d’une demande de son coach, Christophe Pélissier : « Durant le mercato, avec les matches de décembre et janvier, l’entraîneur a évoqué la possibilité d’avoir un renfort à ce poste, quelqu’un d’indiscutable. Ça ne voulait pas dire qu’on le ferait, mais qu’on était à l’affût d’un gardien de réputation internationale. On a eu une discussion avec Steve Mandanda, avec Roman Bürki, mais ça n’a pu se concrétiser. » A précisé le président des Merlus sur « l’Equipe. »

D’autres rumeurs font état d’un intérêt marqué de l’OGC Nice. Mais là encore, l’affaire n’est pas allée plus loin.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !