Pour Ruud Gullit, les trois superstars du PSG ont le potentiel pour former la « meilleure attaque de l’histoire ».

Toujours amoureux de football, Ruud Gullit garde un œil sur le Paris Saint-Germain et son effectif XXL. Interrogé ce vendredi dans les colonnes du Parisien, n’a pas hésité à faire du trio Neymar-Mbappé-Messi, la « meilleure attaque de l’histoire »… Du moins « sur le papier ».

» Sur le papier, oui. Je n’ai jamais vu une meilleure attaque que celle-ci sur le papier. Celui que j’admire le plus, c’est Mbappé. Les gens ne sont pas contents du fait qu’il veuille partir au Real Madrid, mais il continue de démontrer tout le talent qu’il a. Il marque beaucoup de buts, c’est admirable pour un jeune joueur comme lui. J’aime bien Neymar aussi. C’est un joueur merveilleux, que j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois. Il a été important dans toutes les équipes où il est passé. Il l’est aussi au PSG. Messi n’a pas encore fait à Paris les mêmes choses qu’il a accomplies à Barcelone. J’espère qu’il va retrouver la magie qu’il a dans les pieds. Le football français est meilleur que ce que les gens pensent. Les joueurs en France sont rapides, techniques, intelligents. Tout le monde sous-estimait la Ligue 1 et pensait que ça allait être facile pour Messi de jouer dans ce championnat. Eh bien non. »