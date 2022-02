« La fin de ma carrière ? Je vais jouer tant que ma tête suivra. Physiquement, je pense pouvoir durer encore quelques années, mais la tête doit être bien aussi… Je n’ai pas fixé de limite (d’âge). J’ai un contrat avec Paris jusqu’à 34 ans, alors jusque-là, je jouerai. » Le numéro 10 parisien conçoit être donc plus proche de la fin que du début de sa carrière, néanmoins il compte bien aller au bout de son contrat avec le PSG et nous offrir une dose de spectacle pour quelques années encore.

À propos de ses retrouvailles avec Messi «Je voulais retourner au Barça (en 2019). On a tout essayé mais on n’a pas réussi. Finalement, l’opportunité s’est présentée pour qu’il signe ici (à Paris). Je suis très content. C’est un ami, on s’entend très bien, sur le terrain comme en dehors. L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire face à ton Real Madrid. » Ces retrouvailles ne sont pas encore une franche réussite sur le plan sportif mais il y a eu du mieux ces derniers temps, ce qui peut nous permettre de rêver pour cette fin de deuxième partie de saison.