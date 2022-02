Au cours d’un entretien avec Laure Boulleau pour Canal+, Nasser el Khelaifi a répondu à une liste de questions en vue du choc des huitièmes de Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et le Réal Madrid. Le président parisien n’a pas manqué d’envoyer un petit tacle à son espagnol.

Interrogé sur ses relations avec le Réal Madrid, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré assez direct et affirme que l’ambiance n’est pas au beaux fixe avec le club qui ferait tout pour saisir Kyllian Mbappé l’été prochain « Je ne vais pas le cacher, tout le monde sait. Nous ne sommes pas en contact. Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé, nous avons des opinions, une mentalité et des objectifs différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C’est ce en quoi je crois et ils ne pensent pas pareil ».