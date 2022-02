Les Bleus se déplacent à Murrayfield samedi à 15h15 pour affronter l’Ecosse pour la 3e journée du tournoi des Six Nations.

Avec l’absence de Gabin Villière blessé au visage, Fabien Galthié va devoir faire des choix face au XV du Chardon. Et si l’on en croit l’entrainement du jour à Marcoussis c’est le centre Yoram Moefana qui va remplacer poste pour poste l’ailier toulonnais. Le Bordelais a porté le dossard 11 pendant une grande partie de la séance, en le partageant avec l’ailier toulousain Matthis Lebel. Au centre pour accompagner Gael Fickou, c’est Jonathan Danty qui devrait être titulaire. Le trois-quarts rochelais, blessé à la cheville et forfait contre l’Irlande, a effectué son retour et s’est entrainé normalement.