Spécialiste foot, Daniel Riolo donne son avis concernant les incidents entre Neymar et Alvaro Gonzalez survenus lors du Clasico.

Le journaliste réagit et préfère faire confiance au défenseur marseillais qu’à la star du PSG. Il pense qu’Alvaro est plus honnête et se montre critique avec Neymar.

“Alvaro, s’il ne va pas bien, s’il jure devant les supporters, moi j’ai envie de le croire. Je ne doute pas de la sincérité des gens a priori. Si on me démontre qu’il a réellement dit ça, je changerai d’avis. Mais pour l’instant, je n’en sais rien, j’ai envie de le croire. Bizarrement, je vais être tordu mais… Je croirais presque plus Alvaro qui jure, que Neymar qui jure. Parce que Neymar est tellement tordu comme mec, c’est un type un peu bizarre parfois.” , propos relayés par “Foot Radio.”

Rappelons que Neymar aurait traité Alvaro de “pd” et l’Espagnol aurait traité son adversaire de “sale singe”. Encore une histoire qui déssert plus qu’autre chose l’image du football professionnel.