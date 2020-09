Latéral gauche de Botafogo au Brésil, Victor Luis connaît bien Luis Henrique la nouvelle recrue de l’OM.

Ancien justement du Botafogo, Henrique possède toutes les qualités pour réussir en Europe selon Victor Luis. “Ce gamin est un char d’assaut ! Il a beaucoup de force et de technique. Lors des oppositions, je lui demande de me laisser tranquille et d’aller mettre la misère à Barrandeguy (le latéral droit).” A-t-il déclaré pour “l’Equipe”. Rappelons que l’OM a acheté le buteur de 18 ans contre 12 millions d’euros et un contrat de 5 ans.