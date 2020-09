Amine Gouiri est aujourd’hui un joueur de l’OGC Nice.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri a quitté le club pendant le mercato d’été pour rejoindre le nouveau projet de l’OGC Nice. Vincent Ponsot, directeur général du football, explique les raisons de ce transfert chez un concurrent direct en raison des nouvelles ambitions des Aiglons.

“Amine n’avait pas de folles exigences, il était très attaché au club, et son comportement était exemplaire, a indiqué le dirigeant dans France Football. Après son problème aux croisés, il s’est moins entraîné et n’avait pas assez de temps de jeu car la concurrence était importante avec quatre compétitions. On a voulu le prêter à Nîmes mais Amine ne l’a pas souhaité. Ou il restait, ou il partait définitivement. On n’était pas enchanté mais on a respecté sa demande.”