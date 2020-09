Présent en conférence de presse d’avant-match, Koeman n’a pas échappé à aux questions concernant la sortie de Messi vendredi. Et le moins que l’on puisse dire est que le nouveau coach du Barça a tenu à mettre les choses au clair.

« On dirait que c’est moi le méchant dans ce film et ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Depuis le coup de fil, j’ai toujours montré du respect pour lui et je lui ait dit que ça serait difficile pour lui de jouer ici, mais que s’il restait, il allait être traité comme tout autre joueur de l’effectif. Avant que je signe mon contrat, le club pensait à certaines choses. Moi j’ai essayé de soutenir le club dans ces décisions. Ce ne sont pas que des décisions de l’entraîneur» a pesté le nouvel entraîneur du Barça, lassé de passer pour l’unique responsable de la mutation de Barcelone.

L’ancien sélectionneur e ensuite poursuivi en confiant que Messi était prêt pour encore une fois réaliser une très grande saison : « Luis et moi, on se respecte et on a parlé de façon claire sur son avenir. Il a eu l’opportunité de partir à l’Atlético et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Messi fâché ? C’est normal qu’il soit mécontent parce qu’un ami à lui est parti, mais je n’ai pas de doutes sur lui, je l’ai vu s’entraîner.»