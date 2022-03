Face aux médias cet après-midi, Neymar a notamment donné des nouvelles de son coéquipier Kylian Mbappé.

De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, Neymar en a profité pour donner des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé, qui avait quitté l’entraînement de lundi prématurément à cause d’un choc sur le pied. « Mbappé va bien (sourire). Pour Messi et moi, c’est un match spécial parce qu’on a joué au Barça. Mais c’est aussi particulier pour des joueurs qui ont été au Real Madrid. Mais jouer contre le Real en Ligue des champions est toujours une motivation. Ce sera un match spécial. Je suis très content de jouer et je veux aider le PSG à marquer l’histoire. »

Le Brésilien a également donné son avis au sujet du déséquilibre du PSG pointé du doigt par certains médias lorsque Neymar, Messi et Mbappé sont tous les trois alignés en attaque. « Un déséquilibre ? Je ne sui pas d’accord. C’est évident. Si on regarde les équipes comme au Barça, c’est pareil. On joue tous ensemble. C’est pareil ici. On doit continuer comme ça. Je ne suis pas d’accord avec vous. On verra demain ce qui se passera, si vous allez être d’accord ou non. »