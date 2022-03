Sauf retournement de situation, Mbappé sera bien titulaire demain soir face au Real Madrid.

De passage en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, touché au pied hier à quelques jours du choc de Ligue des champions face au Real Madrid (mercredi, 21h). « Mbappé est bien. Il y a eu une petite frayeur suite au coup qu’il a reçu à l’entraînement. Mais il est bien et en condition de s’entraîner. Est-il en condition de jouer ? En principe oui. Il reste 24 heures, mais tout indique qu’il jouera. On a parlé, il est bien. Au moment du coup (hier à l’entraînement), il a crié de douleur et il a eu mal au début. Mais deux heures après, ça allait mieux et il pouvait marcher tranquillement. J’espère qu’il pourra s’entraîner normalement après la conférence de presse. »

De son côté, Carlo Ancelotti a d’ailleurs confié aux médias que le Real Madrid prépare la rencontre « en pensant que Mbappé pourra jouer ».