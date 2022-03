Pour le prochain match de Ligue Europa, Peter Bosz a bien l’intention d’effectuer un turnover.

Demain soir (18h45), l’Olympique Lyonnais retrouvera Porto en huitième de finale de la Ligue Europa. À la veille du choc, Peter Bosz était présent ce mardi en conférence de presse et il a évoqué la bonne forme de ses joueurs sur les derniers matchs de Ligue 1. « Dans un championnat, les derniers mois sont toujours les plus importants. J’essaie toujours, avec mes clubs, d’être en meilleure forme dans les derniers mois. Depuis pas mal de temps, on joue beaucoup mieux qu’au début de saison. (…) On a beaucoup de confiance dans l’équipe. Ça se voit comment on joue, comment on défend. Les joueurs sont en forme. »

Le coach de l’OL a également annoncé un onze remanié demain face au leader du championnat portugais. « On va faire tourner. Quand tu as beaucoup de matchs. On a de la chance que le match soit mercredi et pas jeudi. C’est bien pour nous parce qu’on a trois jours pour préparer Rennes. C’est impossible de jouer les deux compétitions avec les mêmes onze joueurs. »