De retour au Paris Saint-Germain suite à une blessure, Neymar laisse tout de même planer le doute avec une story sur son compte Instagram.

Cet après-midi, le Brésilien a publié une photo de lui où on le voit allongé portant un masque d’oxygène avec un message « c’est l’heure de la sieste » en Portugais. En pleine période de covid-19, la question se pose, et si la star du PSG était finalement revenue plus vite que prévue à cause du coronavirus et non une blessure. Réponse certainement dans quelques heures, même si on peut aussi imaginer que le capitaine de la Seleçao porte ce masque pour une meilleure récupération…

Ce qui est sûr, c’est qu’il sera devant son écran ce soir à 0 h pour assister au match du Brésil face à l’Uruguay comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.