Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco donne son avis sur l’Equipe de France et l’obhectif aujourd’hui numéro, gagner l’Euro 2020 qui aura lieu dans quelques mois.

Sur les antennes de « RMC », le consultant pense que Deschamps et ses Bleus sont en mission et vise la victoire finale lors du prochain Euro. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer à l’Euro. Mais cette équipe là, avec Deschamps, elle veut gagner. Quand tu es champion du monde… on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. » A-t-il déclaré.