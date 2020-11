Prêté par l’Olympique Lyonnais à l’OGC Nice avec option d’achat lors du mercato estival, Jeff Reine-Adelaide revient sur son adaptation et compte bien prouver à Patrick Vieira qu’il peut avoir sa place dans le 11 des Aiglons.

« Je suis très content, ça se passe super bien. J’ai un entraîneur (Patrick Vieira) qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain », a déclaré l’international Espoir au micro de Canal+ Sport.

L’ancien Lyonnais doit retrouver du rythme et du temps de jeu avec une nouvelle équipe, alors qu’il a participé à la belle victoire des Bleuets hier soir face à la Suisse.