Habitué à avoir une place de titulaire au PSG, Keylor Navas devrait suivre la rencontre face à Manchester City depuis le banc de touche demain.

Annoncé par Mauricio Pochettino comme le numéro un dans les cages du Paris Saint-Germain cette saison, Keylor Navas était encore titulaire samedi face à Montpellier (2-0). Mais d’après les informations du journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le Costaricien cédera sa place à Gianluigi Donnarumma demain soir (21h) pour le choc de la deuxième journée de Ligue des champions face à Manchester City. Un choix fort de la part du coach Parisien qui n’a titularisé l’Italien qu’à deux reprises cette saison.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Mauricio Pochettino n’a pas voulu confirmer l’information : « Je ne confirme pas, après chacun est libre de donner son opinion. »

Sacré champion d’Europe avec l’Italie cet été et élu meilleur joueur de la compétition, l’ancien Milanais est arrivé à Paris gratuitement cet été. Relégué au second plan par le vétéran Keylor Navas, Donnarumma vivrait assez mal sa situation en France. Ce lundi, la presse transalpine s’en est ouvertement prise à son agent, Mino Raiola, pour un transfert qui dessert la carrière de l’un des gardiens les plus prometteurs de la planète.