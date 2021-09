Ce mardi soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City pour un remake de la dernière demi-finale de C1. Cette fois-ci le club de la capitale est mieux armé et Marco Verratti, Lionel Messi pourraient bien être de la partie.

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi avant le choc face aux Citizens, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de ses joueurs et il est en mesure de convoquer le duo Messi – Verratti dans son groupe. « Marco s’est bien entraîné les derniers jours. On pense qu’il pourra faire partie du groupe. C’est une possibilité de le voir jouer. Messi ? Je pense qu’il sera dans le groupe demain. Je ne sais pas encore qui va débuter. Il faut du temps pour travailler et évoluer dans différentes conditions. C’est un homme comme tout le monde. Il a aussi besoin de s’adapter à cette nouvelle équipe, cette nouvelle culture et ce nouveau pays. Laissons les joueurs s’adapter, commencer à se sentir chez eux. Il a fait 20 ans à Barcelone, tout est nouveau ici pour lui. » A indiqué l’entraîneur argentin devant les médias.