Consultant pour « RMC », Kévin Diaz est très déçu par les performances du gardien espagnol de l’OM, Pau Lopez. Il trouve que le club s’est trompé avec sa venue.

« Pau Lopez a une seule qualité, c’est d’être Espagnol. Il ne joue pas parce qu’il parle la même langue que l’entraîneur ou le président, non. Mais c’est un gardien qui a été formé à la sauce espagnole, dans un esprit où les gardiens participent au jeu. Maintenant, il a peut-être fait un beau passage au Betis Séville, je ne sais pas. Mais avec la Roma, je l’ai vu deux fois contre l’Ajax, et je l’avais trouvé médiocre avec les pieds. Donc que l’OM recrute un gardien pour remplacer Mandanda, je l’entends. Car Mandanda est en fin de carrière. Mais tu ne peux pas dire que tu mets Pau Lopez devant une légende de l’OM pour une qualité qu’il n’a pas… » A indiqué Diaz qui ne valide pas du tout les premiers matchs de l’ancien portier du Betis Séville et notamment la défaite 3 buts à 2 hier soir face au RC Lens.