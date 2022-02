Alors que certains le déclarent malheureux à Paris, l’Argentin a affirmé tout le contraire dans une interview accordée au magazine du Paris Saint-Germain.

« C’est très agréable d’être sur le terrain avec les meilleurs. J’ai eu la chance de la faire pendant longtemps à Barcelone, et maintenir j’ai la chance de le faire à Paris. je suis donc heureux et j’ai hâte de continuer à le faire », explique l’ancien joueur du FC Barcelone. Lionel Messi a ensuite évoqué son entente avec ses compères de l’attaque : « Di Maria, Ney, je les connais soit de l’équipe nationale, soit de notre temps à Barcelone. Nous avons déjà joué ensemble. Kylian, je ne le connaissais ni sur le terrain, ni en dehors. Petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux, surtout sur le terrain, on continue d’apprendre à se trouver l’un et l’autre ».