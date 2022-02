Après la défaite face à Clermont, le capitaine marseillais a pointé du doigt le manque d’humilité de son équipe face au promu. Une sortie médiatique qui témoignerait d’un mal-être global selon RMC Sport.

Ce week-end l’OM a manqué le coche face à Clermont (0-2) et voit Nice revenir à ses trousses. Une défaite qui a agacé Dimitri Payet qui a déclaré après le match : « ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent, on n’a rien montré ce soir. On s’est fait donner une bonne leçon par cette équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et mérité cette victoire. Il faut maintenant dégonfler les têtes, se remettre à bosser et montrer un visage qui est le nôtre ». Un coup de gueule pas si anodin que cela selon les informations de RMC Sport.

Le média français indique le numéro 10 ne s’entendrait pas très bien avec Gerson mais aussi avec Arkadiusz Milik. Le Français n’apprécierait pas le comportement du Polonais et du Brésilien. Mais ce n’est pas tout puisqu’il manquerait de leaders et de cadres dans le vestiaire olympien pour recadrer tout le monde. L’année dernière le groupe pouvait compter sur Alvaro Gonzalez ou sur Steve Mandanda mais les deux joueurs ont été écartés de la rotation par Jorge Sampaoli cette saison. Après un début de saison idyllique, c’est en train de se compliquer pour le technicien argentin qui est de plus en plus critiqué.