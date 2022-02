Ce soir le LOSC se déplace sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour l’occasion, Jocelyn Gourvennec devrait se passer de son attaquant turc.

C’est une énorme surprise ! Burak Yilmaz ne devrait pas être titulaire ce soir, tout comme Hatem Ben Arfa, selon les informations de Bertrand Latour. L’entraineur lillois va aligner un 4-3-3 ce soir à Stamford Bridge avec une attaque Jonathan Bamba, Renato Sanches et Jonathan David. Au milieu, Amadou Onana devrait venir épauler Xeka et Benjamin André. Derrière en revanche c’est du classique avec une charnière Sven Botman et Jose Fonte avec Tiago Djalo et Zeki Celik sur les côtés. Le poste de gardien de but devrait être occuper par Leo Jardim.