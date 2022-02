À quelques heures de recevoir le LOSC à Stamford Bridge pour le compte du huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Thomas Tuchel, l’entraineur de Chelsea, s’est confié quant à sa méfiance vis-à-vis des Dogues qu’il a évidemment bien connu durant son passage en Ligue 1 sur le banc du PSG.

« Lille surprend, mais il y a des raisons à cela. Ils avaient un entraîneur fantastique et un groupe de joueurs fantastiques. Ils étaient très compétitifs quand j’étais à Paris. On pouvait sentir que c’était un groupe solide, un groupe plein d’émotions et c’était très difficile de jouer contre eux dans leur stade. La qualité des joueurs et du coach était exceptionnelle. La saison dernière, ils ont été champions, ce qui est énorme en France. On sait à quel point le football français peut être physique, à quel point les joueurs offensifs peuvent être physiques, rapides et très courageux dans les un-contre-uns. Ils sont toujours dangereux sur les contre-attaques et très disciplinés. Ils ont la chance de jouer cette rencontre en tant que challenger et avec cette mentalité de rien avoir à perdre. Donc pour nous c’est comme à chaque fois : on respecte le jeu, on respecte notre adversaire et on va préparer notre équipe comme nous le faisons toujours. J’espère que nous serons compétitifs comme nous le sommes d’habitude lors des matchs à élimination directe », a déclaré Thomas Tuchel.

Également présent aux côtés de son entraineur en conférence de presse, Édouard Mendy s’est exprimé sur l’équipe Lilloise qui n’est pas à sous-estimer selon lui : « En Ligue des Champions, à ce stade de la compétition, il n’y a pas de tirage facile. Lille a fini premier, c’est un indicateur de leurs forces et de leurs performances en phase de poules. Quand vous avez des champions d’Europe comme le FC Séville ou des champions nationaux comme Salzbourg et que vous terminez premier, ça en dit long sur votre performance. Lille n’est pas un tirage facile, c’est une très belle équipe. C’est sûr qu’ils ont plus de mal en championnat cette année mais les années d’après-titre sont souvent compliquées. On voit qu’ils jouent crânement leur chance en Ligue des Champions et qu’ils vont tout faire pour venir chercher un résultat ici alors à nous d’être vigilants et de jouer notre meilleur football ».