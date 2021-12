Pierre Ménès n’est pas très tendre avec l’entraineur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino pour la suite de la saison.

« Pochettino, c’est aussi une question d’attitude. Le mec a le cul vissé sur son banc, il papote avec ses adjoints. Il fait toujours un coaching tardif. Ça fait un an que l’on ne voit rien ! Alors, les dirigeants ne font pas tout bien, les joueurs ont des attitudes de divas, et Pochettino est là depuis un an, et on ne voit rien, aucune amélioration. Pas un joueur ne progresse, à part Mbappé. Il n’y a rien qui va. Maintenant, le PSG ne peut pas changer d’entraîneur tous les réveillons. Si Zidane disait oui tout de suite, je dirais oui tout de suite, quitte à sacrifier Leonardo dans la foulée, mais ça n’en prend pas le chemin. » A révélé l’ancien journaliste de « Canal+. »