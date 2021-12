Manuel Amoros, un ancien de l’Olympique de Marseille est revenu sur la situation de Steve Mandanda avec le club phocéen.

Pour Amoros, le gardien numéro deux derrière Pau Lopez doit poursuivre à Marseille et accepter de devenir la doublue du portier espagnol qui a gagné sa place en tant que gardien numéro un depuis le début de la saison. « Nous les joueurs, on a tous connu la concurrence. Moi j’ai pris la place de quelqu’un qui était là depuis des années à l’AS Monaco. Et en fin de carrière, c’est un jeune qui a pris ma place, il y avait Jocelyn Angloma à Marseille. Il estime que la situation à Marseille est normale : « C’est tout à fait normal qu’il y ait de la concurrence, ça permet de se maintenir et d’être performant. Après, on l’accepte ou on ne l’accepte pas. Mais dans la situation de Steve Mandanda, il faut l’accepter. Malheureusement, c’est comme ça, il faut aller dans le sens du club et ne pas penser qu’à soi. » A déclaré le consultant sur les ondes de « RMC. »