En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara ne sera pas retenu par ses dirigeants de l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal.

Interviewé par la « Gazzetta dello Sport », l’ancien entraineur de l’OM Rudi Garcia a donné son sentiment à propos d’un départ du milieu de terrain français dès cet hiver. Et il voit bien Kamara rejoindre la Serie A et José Mourinho sur le banc de l’AS Roma. « Bouba est né en tant que défenseur central, mais moi je le voyais meilleur au milieu parce qu’il a la qualité technique, il est bon dans le jeu long et il a du sang-froid. Il sait toujours réfléchir au milieu et prendre la bonne décision. En revanche, en tant que défenseur central, il m’a semblé qu’il lui manquait quelques centimètres et d’un peu de vitesse pour jouer à deux en charnière. À trois, avec deux défenseurs costauds, il peut le faire. À Marseille, j’ai été critiqué pour ce choix, mais depuis, on l’a toujours fait jouer au milieu, » a-t-il estimé dans le journal.

Il conseille même aux dirigeants de la Louve de tenter leur chance avec l’international tricolore : « Si ça peut fonctionner à la Roma ? Kamara est un joueur à fort potentiel. Il est très bon à la récupération et fort dans les duels. Il récupère tant de ballons et il voit bien le jeu, y compris en tant que premier relanceur. Bref, c’est pour moi le numéro six parfait. » A terminé l’ancien entraineur du club italien.