L’Olympique de Marseille cherche une porte de sortie pour plusieurs joueurs dès le mercato hivernal. Parmi ces noms figure celui du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez en partance.

Comme l’a confirmé « AS, » il y a quelques heures, le défenseur marseillais est plus que jamais sur le départ et plusieurs clubs de Liga, Serie A et même une écurie de Ligue 1 semble intéressée par son profil. Le média espagnol indique que l’équipe française serait les Girondins de Bordeaux qui cherchent à se renforcer dans le secteur défensif. Cette saison, l’ancien joueur de Villarreal n’a pris part qu’à 6 matchs de Ligue 1 et 2 de Ligue Europa. Affaire à suivre…