Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 5-1, contre le FC Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Si Kylian Mbappé a rayonné avec deux buts et trois passes décisives, Marquinhos a vécu une nouvelle difficile.

En s’imposant largement, 5-1, contre le FC Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est rapproché un peu plus du titre de champion de france. Durant cette rencontre, Kylian Mbappé a une nouvelle été étincelant en inscrivant deux nouveaux buts et en délivrant trois passes décisives: deux pour Neymar et une pour Lionel Messi. En revanche, le capitaine parisien, Marquinhos est passé légèrement à côté de son match. Entre sa prolongation de contrat et la faillit à Madrid le brésilien semble ailleurs depuis quelques semaines.

Les notes de la presse:

Le Parisien : Donnarumma 5 – Hakimi 4.5, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 7.5 – Danilo 6, Paredes (non noté, Wijnaldum 5), Gueye 6 – Messi 7.5, Neymar 8, Mbappé 10

L’Equipe : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 6 – Danilo 5, Paredes (non noté, Wijnaldum 5), Gueye 5 – Messi 6, Mbappé 9, Neymar 8