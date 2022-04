Capitaine des Black Stars du Ghana, André Ayew n’avait pas participé aux barrages de la Coupe du monde 2022 parce que suspendu.

C’est donc de loin qu’il a assisté à la qualification de son pays contre le Nigeria après les matchs aller (0-0 à Accra) et retour (1-1 à Lagos). Présent dans le groupe H en compagnie de l’Uruguay, du Portugal et de la Corée du Sud, le Ghana aura fort à faire pour passer au second tour, mais André Ayew y croit et compte vient jouer sa chance jusqu’au bout. « Nous allons essayer de faire tout ce qui est positif pour rendre notre pays fier et nous assurer que nous laissons tout sur le terrain, » a-t-il dit dans des propos relayés par Sport News Africa.

