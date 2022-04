Jérôme Alonzo a apprécié la victoire marseillaise 4 buts à 2 ce dimanche après-midi face à l’AS Saint-Etienne. Aujourd’hui consultant, l’ancien gardien du PSG a rendu un très bel hommage à Dimitri Payet, grand artisan du succès dans le Forez.

Au micro de ‘Prime video’, il n’a pas tarit d’éloges sur le milieu phocéen et il est subjugué par son niveau de jeu et la saison qu’il réalise. « Quels sont les matchs où Payet n’est pas bon ? C’est quand tu ne le laisses pas jouer ! Si tu le laisses jouer et tu le laisses dans un fauteuil… Dimitri Payet ne court pas 8 kilomètres par match. Donc si tu lui mets la pression, il fait des matchs moyens. Mais si tu laisses à Payet de la liberté dans un match comme ça, il fait un gros match. Il fait un gros match parce que Saint-Etienne n’a pas su le défendre, tout simplement. Il y a des vrais leaders dans cette équipe, comme Kamara ou Guendouzi. Ils mettent l’impact à un moment donné et c’est pour ça que c’est une équipe armée pour aller chercher la Ligue des champions”. Termine Alonzo impressionné par les joueurs de Jorge Sampaoli.