L’ancien capitaine de la Seleçao Cafu rêverait de voir un jour Lionel Messi porter le maillot du Paris Saint-Germain et former un trio explosif aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar Jr.

« Si Messi venait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l’équipe à battre dans le monde. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c’est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable« , a-t-il déclaré à « l’Equipe ».