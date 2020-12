Victoire pour la Bélarusse Dzinara Alimbekava ce vendredi lors du sprint d’Hochfilzen en Autriche comptant pour la Coupe du monde de biathlon féminine.

Ce vendredi, l’athlète biélorusse a remporté une nouvelle étape de la Coupe du Monde de biathlon et ceux à la surprise générale. Auteur d’une course quasi parfaite et un sans faute aux tirs, elle a terminé devant la Norvégienne Tiril Eckhoff et l’Allemande Franziska Preuss. Les favorites ont eu beaucoup de mal car la Suédoise Hanna Oeberg passe totalement au travers avec une 29e place.

Si cette dernière conserve sa place de leader de la Coupe du Monde, la journée des Françaises s’est avérée être un vrai calvaire et seul Julia Simon a sauvé l’honneur avec une sixième place. Anaïs Bescond 30e, Anaïs Chevalier-Bouchet 34e, Caroline Colombo 35e, Justine Braisaz-Bouchet 43e, Chloé Chevalier 97e devront se rattraper lors de la prochaine course.

Classement sprint Hochfilzen :

1. Dzinara Alimbekava (BLR) 20:12.3 (0 faute au tir)

2. Tiril Eckhoff (NOR) à 8.50 (1)

3. Franziska Preuss (GER) 9.90 (1)

4. Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 16.90 (1)

5. Marketa Davidova (CZE) 19.40 (1)

6. Julia Simon (FRA) 20.10 (2)

7. Lisa Vittozzi (ITA) 22.30 (0)

8. Dorothea Wierer (ITA) 25.60 (1)

9. Lisa Theresa Hauser (AUT) 34.10 (1)

10. Clare Egan (USA) 35.70 (1)