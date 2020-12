Toujours en quête d’un nouveau défenseur central au mercato hivernal, le FC Barcelone ne compte pas rapatrier Jean-Clair Todibo prêté au Benfica Lisbonne pour la saison.

D’après les informations du « Mundo Deportivo », le club blaugrana ne souhaite pas faire revenir le défenseur central français. « Sa signature cet été est fixée par contrat. C’est un prêt d’un an et il n’y a aucune possibilité qu’il revienne. Ils essaient de faire pression, rien de plus. » Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Blaugrana, le footballeur de 20 ans n’a toujours pas disputé le moindre match avec l’écurie portugaise. Une attitude encore une fois mystérieuse, alors que Todibo serait un élément intéressant, d’autant plus qu’il ne coûterait pas le moindre centime au FC Barcelone.