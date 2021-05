Kylian Mbappé termine meilleur buteur de Ligue 1 pour la troisième saison consécutive.

A l’issue de la 38e et dernière journée, l’attaquant du PSG est sacré meilleur buteur de la saison avec 27 réalisations cette saison, loin devant le Lyonnais Memphis Depay et le Monégasque Wissam Ben Yedder. Meilleur buteur de pour la troisième année consécutive, Kylian Mbappé marche sur les traces de Jean-Pierre Papin, qui a réalisé l’exploit de remporter cette distinction honorifique cinq saisons de suite avec l’OM, entre 1987 et 1992. Mais pour battre ce record, Mbappé doit rester au PSG au moins trois saison de plus !