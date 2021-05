La saison a pris fin et le titre de champion en Liga a été attribué à l’Atlético Madrid. Membre du trio des géants en Espagne, le FC Barcelone s’est incliné de manière prématurée face à aux deux clubs madrilènes. Une désillusion qui pourrait sceller le sort de Ronald Koeman. Les heures qui arrivent seront décisives.

Les prochaines heures qui se profilent seront décisives pour le banc du FC Barcelone. Selon Sport, il devrait y avoir une nouvelle rencontre aujourd’hui entre le président du FC Barcelone, Joan Laporta, le premier vice-président et chef de la zone sportive, Rafeal Yuste, et l’entraîneur Ronald Koeman. Une réunion discrète, à l’abri des regards et des objectifs, afin de tirer les conclusions d’une saison décevante et de se pencher vers l’avenir.

À l’heure actuelle, l’environnement du club assure que la possibilité que l’entraîneur continue ou soit renvoyé est 50%, aucune décision n’a encore été prise. Peu importe le choix qui sera entériné, le président s’est donné un délai maximum de sept jours pour officialiser le nom de celui qui sera à la tête du Barça la saison prochaine. De son côté, le Néerlandais a déjà débuté sa campagne de promotion afin de sauver sa place et poursuivre son aventure en Catalogne.