Apres deux saisons mitigées, le Real Madrid s’apprête à finir un été mouvementé. Si le départ de Zidane ne fait aucun doute, l’effectif subira de profond changement de nombreux joueurs qui en partance.

Malgré le titre de champion d’Espagne la saison dernière, une seconde place cette saison et une demi-finale de Ligue des Champions, Zinedine Zidane aurait pu se faire licencier à de nombreuses reprises. Son départ cet été ne fait aucun doute et selon Siro López, journaliste, et El Partidazo de COPE, émission de football espagnole, l’annonce aura lieu dès la semaine prochaine. De plus, son remplaçant serait connu. Il est Italien, il s’agirait de Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus Turin.