Targué de joueur arrogant, Kylian Mbappé s’est confié dans un entretien à RMC Sport.

Outre son transfert avorté au Real Madrid et l’Euro 2020, Kylian Mbappé s’est confié au sujet de sa personnalité devant les caméras de RMC Sport. Souvent critiqué pour son côté arrogant, le buteur du PSG assume totalement ce trait de personnalité.

« Je peux comprendre. Je ne suis pas si vieux que ça. J’ai été dans cette peau, j’ai regardé les matchs, j’ai commenté. C’est de l’instantané : ‘Il se prend pour qui à faire ça, à dire ça?’. Et dans une heure, t’as oublié. Je n’ai vraiment pas de problème avec ça parce que je suis au clair avec la personne que je suis, avec mes valeurs. Des fois, ça ne plait pas. Je peux comprendre. Et je ne suis pas têtu, entêté, sur : ‘Tout ce que je fais, c’est bien’. Désolé de le dire : des fois, j’ai fait de la merde. Et j’en ferai encore. Mais je vais essayer de limiter le plus possible. Mais je suis au clair avec ça, avec les critiques. Ça fait partie du job. Tu ne peux pas vouloir être connu, reconnu mondialement, et faire l’unanimité. Ce n’est pas possible. »