Pas vraiment obnubilé par la série de victoires en cours, le sélectionneur de l’Italie attend surtout un grand match de ses hommes demain soir.

De passage en conférence de presse ce mardi, Roberto Mancini est revenu sur la demi-finale de Ligue des Nations qui attend l’Italie demain soir (20h45) face à l’Espagne. Un véritable choc où la Nazionale, championne d’Europe en titre et invaincue depuis 37 matchs, arrivera en favori à San Siro.

« Ça nous plairait de continuer encore, ça dépendra de nous. Luis Enrique (sélectionneur de l’Espagne) a raison quand il dit que tôt ou tard, ça arrivera (que l’Italie perde), c’est mathématique, malheureusement. On aimerait continuer ainsi jusqu’en décembre 2022, mais ce ne sera pas simple. » D’autant que ce mercredi, le champion d’Europe en titre affronte une Roja qui l’avait emmené jusqu’aux tirs au but en demi-finales de l’Euro cet été (1-1, 4-3 pour l’Italie aux t.a.b), passant déjà tout proche de briser la série transalpine. « On avait souffert », admet le sélectionneur italien. « L’Espagne avait sans doute fait son meilleur match de l’Euro, ils nous avaient mis en difficulté sur la possession. On doit essayer de mieux aborder certaines situations et être plus rapides. »