Pour la première fois, Lucas et Theo Hernandez ont été retenu tous les deux dans la liste de Didier Deschamps. Une fierté que l’aîné a partagée face aux médias.

De passage en conférence de presse ce mardi, à deux jours du choc de Ligue des Nations face à la Belgique, Lucas Hernandez n’a pas caché sa joie de retrouver son frère chez les Bleus. « C’est une fierté, un plaisir de pouvoir être ici avec mon frère. C’est un moment qu’on ne peut pas imaginer. Quand on est petit, on imagine devenir professionnel, mais c’est un rêve d’atteindre les Bleus. Jamais on n’aurait pensé le faire. C’est un moment exceptionnel, incroyable. J’espère en profiter avec lui et surtout avec ma famille. C’est un moment unique pour elle. C’est un moment de bonheur. On n’a pas encore pu s’entraîner ensemble, mais aujourd’hui ce sera la première fois (en équipe de France), ce sera différent.

Le défenseur du Bayern Munich avoue avoir eu une petite frayeur à cause du sélectionneur Didier Deschamps, qui a placé son frère Theo parmi les milieux de terrain. « J’étais à la pèche et j’ai suivi la liste sur mon téléphone. Quand j’ai vu mon nom et pas celui de mon frère dans les défenseurs, je me suis dit que ce serait pour une prochaine fois. Après il est arrivé dans les milieux, je l’ai appelé direct. Je lui ai dit de ne pas se blesser pour être là lundi (hier). J’ai échangé avec ma mère et ma famille, ils étaient tous émus. Ce n’est pas la première fois de l’histoire, mais c’est un moment exceptionnel. »