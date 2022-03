En conférence de presse, le capitaine du PSG a exigé une réponse collective au retour de la trêve internationale.

Encore minés par l’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a fait un non-match ce week-end à Monaco, s’inclinant sur le score fleuve de 3-0. Une lourde défaite qui appelle à une réaction du leader de Ligue 1, comme l’a expliqué Marquinhos ce lundi face à la presse.

« Si je suis agacé par des comportements individualistes ? Non, pas du tout. Je pense qu’il y a toujours une baisse de confiance et de courage dans les moments difficiles. C’est là qu’il faut être encore plus collectif, moi le premier. Toute l’équipe peut faire mieux que cela. Il faut que nous restions costauds, forts dans ce moment dur. Nous devons continuer à faire ce que nous faisions bien avant, avec cette mentalité nécessaire pour rebondir. (…) Nous nous parlons et savons que nous devons tous faire mieux. Dans les moments difficiles, nous n’avons pas besoin de nous rajouter des énergies négatives. Il faut continuer à travailler en équipe, se parler les yeux dans les yeux et faire plus. Nous rebondirons de cette manière. »