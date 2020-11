Suite à la punchline de Leonardo à propos de Paris, moins grande ville de football que Marseille, Luis Fernandez s’est emporté et a recadré le directeur sportif du PSG ce mardi dans les colonnes du Parisien.

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que la dernière sortie de Leonardo fasse réagir. Après avoir affirmé que « Marseille est toujours la ville du football » en France, le directeur sportif du PSG s’est attiré les foudres de plusieurs observateurs du ballon rond. C’est notamment le cas de Luis Fernandez, qui était particulièrement remonté en apprenant les propos du Brésilien. « Quand j’entends ça, ça me révolte, je ne suis pas d’accord. Je ne partage pas du tout son opinion. Je ne souhaite qu’une seule chose, c’est que Nasser Al-Khelaïfi lui remette les idées en place. C’est vrai que quand il est passé par le PSG, il est resté dix ans. C’est bien ça, non ? Rai, lui, il a aimé le club. Même Ricardo, même Valdo. Eux, ils ne sont pas venus au club pour faire une année, flamber et partir ailleurs. Eux, ils ont aimé le PSG. Et ça on ne peut pas leur enlever à ces Brésiliens-là. Lui, il est parti au bout d’un an. Alors quand on parle de culture, il faut savoir ce qu’on dit » s’est insurgé l’ancien international français dans les colonnes du Parisien.

Furieux, le consultant de beIN Sports s’est permis de donner un petit cours d’histoire à Leonardo. « Il n’a pas à s’immiscer sur le passé. C’est pour ça que ses propos n’ont pas de sens. Ils sont déplacés et j’espère qu’on aura l’occasion de lui faire savoir. Il faut respecter l’histoire du club. Dans cette histoire, il y a eu deux entraîneurs Luis Fernandez et Ricardo qui ont amené le club en finale de la Coupe des coupes, ou Artur Jorge qui a battu le Barça et le Real Madrid. Et avant on n’avait pas les mêmes moyens. Qu’il ne s’occupe pas du passé, mais qu’il s’occupe du présent ».