Arrivé à l’AS Saint-Étienne à l’été 2014, Kevin Monnet-Paquet arrive en fin de contrat en 2021. Dans un entretien au Dauphiné Libéré, il a évoqué son avenir.

Mieux vaut avoir Monnet-Paquet ? Ou un paquet de monnaie ? La question restera en suspens. En fin de contrat en juin 2021, l’ancien Lorientais se remet peu à peu de deux grosses blessures consécutives au genou. Cette saison à 32 ans, il n’a pu jouer que 5 matchs en Ligue 1. Un maigre échantillon. Dans un long entretient accordé au Dauphiné Libéré, Kevin Monnet-Paquet a évoqué son avenir, et même si tout est un peu flou, l’ailier n’est pas inquiet.

« Je suis en fin de contrat en juin, mais franchement, je ne me prends pas la tête, je n’y pense pas. Je ne suis pas naïf, je sais très bien comment ça marche. Mais si je commence à y penser, je vais louper des choses. Aujourd’hui, le premier objectif était de revenir sans douleur à l’entraînement. Ça, c’est fait ! Les apparitions en match, ça commence. Maintenant, je dois retrouver du rythme et de bonnes sensations. Ça, ça prend un peu plus de temps », a indiqué le numéro 22 des Verts.