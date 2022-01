Sous les ordres de Thomas Tuchel, le PSG a évolué dans un schéma tactique différent avec Marquinhos placé devant la défense. Une aberration pour certains, une évidence pour d’autre. Mauricio Pochettino pourrait réitérer la formule lors des prochaines échéances parisiennes.

« Depuis quelques semaines, je trouve que ça serait intéressant d’avoir Marquinhos qui vient au milieu et qui peut rebasculer derrière, ce qu’il fait très très bien. Pochettino n’a jamais essayé Marquinhos au milieu ? Oui, mais il n’avait pas Sergio Ramos. Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, ça peut permettre à l’équipe de jouer relativement haut et de faire basculer Marquinhos au milieu. Pensez-vous que Pochettino oserait ? Pourquoi il ne l’oserait pas. Marquinhos a déjà joué au milieu lorsqu’il y a eu les phases finales (de Ligue des champions) et Paris a été très performant. Ce que je trouve intéressant avec Marquinhos au milieu, c’est que c’est un joueur qui ne recule pas. Avec lui et Verratti qui sont des joueurs qui avancent et si vous rajoutez Gueye, là vous avez quand même un milieu… Si je suis en face, je ne vais pas trop m’amuser quand même« , a déclaré Eric Carrière sur les antennes de Canal+.

