Alors que Donnarumma se remet d’une blessure au mollet et que Keylor Navas est parti rejoindre la sélection du Costa Rica, Mauricio Pochettino va devoir résoudre un petit casse-tête pour le match de Coupe de France contre Nice.

Privé du carton face à Reims (4-0) à cause d’une blessure au mollet, Gianluigi Donnarumma a passé des examens plutôt rassurants ce mardi. D’après les informations de Loïc Tanzi, « les nouvelles sont rassurantes » concernant l’état de santé du portier italien et « ses proches assurent qu’il ne devrait pas manquer plus de 10 jours d’entraînement ». Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino, qui devra tout de même composer sans le champion d’Europe lundi soir (21h15) face à Nice en Coupe de France.

Et avec l’absence de Keylor Navas, retenu en sélection, le coach du PSG va devoir improviser. Il devra faire un choix entre Alexandre Letellier, de retour de blessure ou les jeunes Denis Franchi et Lucas Lavallée, qui pourraient faire leurs grands débuts en professionnels.